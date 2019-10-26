"البشير" في طريقة للمحكمة الدولية.. هنا الحكاية كاملة

يبدو أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير في طريقه في الوقت الحالي لمحكمة الجنايات الدولية بعدما بدأت الفكرة تطرح بين المسئولين.

أكد مصدر حكومي أن نقاشا واسعا داخل الدوائر المختصة يدور حاليا حول إمكانية تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى محكمة الجنائيات الدولية، استجابة لمطالب المحكمة التي أصدرت خلال عامي 2009-2010، أمرين بالقبض عليه بسبب المذابح، التي ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد.

وقال المصدر الحكومي: إن اللقاء الذي جمع أخيرا عددا من محاميي دارفور بالنائب العام يأتي في هذا السياق، مبينا أن اللقاء بحث إمكانية تسليم الرئيس المخلوع، باعتبار أن هذا الأمر سيجنب البلاد كثيرا من المتاعب، التي ظل الشعب السوداني يدفع فاتورتها الباهظة، ومن بينها وضع السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب، وعزل السودان من الأسرة الدولية، ومنع التحويلات المالية للخرطوم من جميع عواصم العالم؛ خشية أن تصل الأموال إلى جماعات إرهابية.

وأشار المصدر إلى أنه تم التوافق على عدم نشر المزيد من التفاصيل في هذه المرحلة، باعتبار أن التوقيت قد يكون غير ملائم، ولكنه قطع بأن الأيام القليلة المقبلة سيتم فيها الكشف عن القرار، الذي سيتم اتخاذه بشأن تسليم البشير لمحكمة الجنائيات الدولية، مشيرا إلى أن حجم النقاش الذي دار ووضع الملف أمام النائب العام يعجل بحسم هذه القضية التي أرقت السودانيين كثيرا طوال السنوات الماضية.

إلى ذلك قال يوسف محمد زين المتخصص في الدساتير الدولية لـ«اليوم»: رغم أن الخرطوم من الدول غير الموقعة على ميثاق روما، الذي تستند عليه محكمة الجنائيات الدولية في لاهاي، يمكن للحكومة السودانية أن تتخذ مثل هذه الخطوة إذا كان الثمن انفراجا في علاقات السودان الخارجية، ومن ثم تطبيع هذه العلاقات مع الدول الغربية؛ لأن ذلك سيخرج الخرطوم من العزلة، التي أدخلها فيها نظام المخلوع البشير.

وأضاف زين: لا شك أن قرار تسليم المخلوع إلى محكمة الجنائيات الدولية، قد يواجه ببعض المقاومة، خاصة من المكون العسكري داخل مجلس السيادة الانتقالي خشية فتح الباب للمطالبات ببعض العسكريين المتورطين في جرائم دارفور.

وبحث النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، يوم الأربعاء بمقر النيابة العامة مع وفد من هيئة محامي دارفور إمكانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد نائب رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع ذات الصلة بعمل الهيئة منها تسليم الرئيس السابق للمحكمة الجنائية ومشروع تعديل القوانين السارية ولجان التحقيق وأداء مكتب مدعي عام جرائم دارفور والعدالة الانتقالية.

وشدد صالح محمود على أن الطرفان اتفقا على أن الوقت غير ملائم لخروج تصريحات تتعلق بتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية وأن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وفيما يتعلق بمشروع تعديل القوانين اتفق الطرفان على ضرورة إلغاء القوانين غير المتسقة مع الدستور والمعايير الدولية، حيث وعد النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل بإجراءات سريعة وفعالة في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، قال "إن تسليم الرئيس المعزول إلى المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون سياسيا".

وشدد حمدوك في مقابلة مع "بي.بي.سي" 9 أكتوبر / تشرين الأول، على أن القضاء هو من سيحسم تسليم البشير إلى الجنائية الدولية من عدمه، قائلا "بدأنا خطوات جادة في تأسيس وخلق نظام قضائي مستقل وشفاف وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السياسي، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سيقرر ويحسم تلك المسألة، ولن يكون قرارا سياسيا".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمرين باعتقال البشير في 2009 و2010، لاتهامه بـ "تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى"، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي يناير/كانون الثاني 2012، أمر وزير العدل، محمد بشارة دوسه، بتشكيل محكمة مسؤولة عن كل الجرائم الكبيرة والخطيرة التي وقعت في دارفور.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا بين الجيش و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.