شعار مهمة القمر المقبلة لناسا يسلط الضوء على المرأة

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، قال جيم بريدنشتاين ، مدير ناسا، متحدثًا إلى جمهور من المهنيين الشباب وطلاب الجامعات كجزء من حلقة نقاشية بمقر ناسا في واشنطن: "إن شعار أرتميس يبدو بصراحة تامة وكأنه نسخة حديثة من شعار أبولو التقليدي".
أشار إلى رسم توضيحي يتضمن صورة وجه رجل فى مهمة أبولو، قائلا: "انظروا من هو على سطح القمر؟ إنه أبولو وهو ليس إلهة القمر، أبولو شيء آخر، لذلك قررنا أننا بحاجة إلى إنشاء صورة جديدة، صورة للقمر مع إلهة القمر واسمها أرتميس على هيئة امرأة وهى أخت أبولو التوأم فى الأساطير القديمة".
يحتوي العمل الفني الجديد على صورة لأرتميس، بحيث يتم تشكيل ملفها الشخصي من المعالم البارزة والظلال لطبوجرافيا القمر.
ويهدف برنامج أرتميس التابع لناسا إلى هبوط رواد الفضاء الأول في القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2024، وعلى الرغم من أن المهام الأولية ستكون قصيرة المدة، تعتزم وكالة الفضاء تأسيس وجود دائم طويل الأجل على سطح القمر للتحضير لإرسال رواد الفضاء في المستقبل إلى المريخ.
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