ريال مدريد يخطط للموسم المقبل بعودة نجومه المعارين

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اتخاذ ريال مدريد قرارا بعودة 5 من لاعبيه المعارين، بداية من الموسم المقبل، من أجل تعزيز صفوف الفريق بموسم 2020 – 2021.وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر عودة الخماسى المعار، دانى سيبايوس، ريجيلون، أشرف حكيمى، مارتن أوديجارد واليابانى كوبو، بداية من الموسم المقبل.

أضاف التقرير أن خزينة النادى الملكى، لن تتحمل أى تكاليف من خلال عودة الخماسي فى الموسم المقبل، خاصة وأن عقود اللاعبين الخمسة، إعارة فقط، وليس تحت بند إعادة شراء.

ويلعب دانى سيبايوس معارا ضمن صفوف أرسنال الإنجليزي، واليابانى كوبو مع مايوركا، أشرف حكيمى مع بوروسيا دورتموند، أوديجارد مع ريال سوسيداد وأخيرا ريجيلون مع إشبيلية.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 18 نقطة، خلف غريمه التقليدى برشلونة، صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة.