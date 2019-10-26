فيديو| بسبب الهاتف.. إسبانية تسقط على السكة أمام قطار مسرع

نجت سيدة إسبانية من موت محقق، بعدما سقطت على القضبان أمام قطار مسرع، في واقعة صادمة سجلتها كاميرات المراقبة.

كانت السيدة التي لم يُكشف عن هويتها تنتظر في محطة ”استرتشو“ في مدريد، عندما نهضت وكل تركيزها منصب على هاتفها أثناء سيرها على المنصة غير منتبهة، لينتهي بها الأمر بسقوطها عن الحافة.

يُظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لحظة سقوط السيدة على القضبان في نفس وقت دخول القطار المحطة، مما أثار الذعر.

إلا أنه وفقًا للتقارير، كشف مسؤولو محطة المترو، أنه سرعان ما تم انقاذ السيدة بمساعدة الركاب، كما قالوا إنها نجت بأعجوبة دون إصابات خطيرة.

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وقال متحدث باسم سكة حديد مدريد: ”التركيز مع هاتفك أثناء انتظار المترو، يعد تشتيت سيكلفك ثمنًا باهظًا“، كما شارك المسؤولون الفيديو مع تعليق: ”من أجل أمانك، لا تستخدم الهاتف أثناء السير على المحطة“.

وتأتي هذه الواقعة، بعد واقعة مشابهة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث نجت سيدة بأعجوبة من الموت، عندما أدى إغماء رجل إلى الاصطدام بها واسقاطها على القضبان أمام قطار مسرع في الارجنتين، بينما سرعان ما تدخل الركاب لمساعدتها وتنبيه السائق للتوقف في اللحظة المناسبة.