أيقونة الثورة “دسيس مان” يرد على منتقديه حول مشاركته في احتفال الدعم السريع

قال مُطرب الثوار وأيقونة الثورة السودانية “دسيس مان” تعليقاً على الهجوم الذي تعرض له بسبب مشاركته في إحتفائية لقوات الدعم السريع بمناسبة تسيير قوافل صحية لثلاث ولايات، قال أن مشاركته جاءت من أجل المتضررين بولايات السودان بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

وقال “دسيس” خلال تسجيل لنحو دقيقة حصلت عليه “أخبار الخليج 365”: ( السلام عليكم، احيي الشعب السوداني داخل وخارج الوطن، بالنسبة لماحدث البارحة لمشاركتي في الحفلة لدعم الناس المتضررين، مامشيت الحفلة من أجل بيع القضية أو بيع الحاجه بالشكل دا، الزمن الحالي النحن فيهو دا أي زول يقيف مع الشعب السوداني في اي حتات والله نحن بنقيف معاهو قلباً وغالباً، ونحن تبع الزول البقيف مع البلد، دا أدوية ماشه للمتضررين وقوف مع المتضررين، نحن ما مشينا وقفنا كونوا عشان دا لا، هناك دكاترة مدنيين وفي برنامج، نحن مشينا للمتضررين ومن أجل أهلنا المتضررين في جميع ولايات السودان، وشكرا جزيلا).

وأضاف “دسيس” خلال ظهوره في لايف مع أحمد الضي ( لو كنت عايز أبيع القضية ما كان الواحد لحدى أسي ماشي بكرعينو ويركب ركشات و يدافر في المواصلات، نحن شاركنا في الثورة دي وفي الاعتصام لحدي الآن مافي واحد أعطانا قرش).

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وكانت التواصل قد ضجت بعد تبادل روادها لمقطع فيديو يظهر فيه “دسيس” يتغنى بين قوات الدعم السريع وقد عدل من أغنيته الشهيرة ليقول (الدعم دعم دعما دعما) في إشارة لمدح دعم قوات الدعم السريع للولايات بالقوافل الصحية.

الأمر الذي أثار حفيظة البعض ووصفوه ببيع القضية وقلب الموجه مع العسكر.

واشتهر “دسيس” بأغنيته المثيرة للحماس والتي ذاع صيتها منذ إعتصام القيادة وتناقلتها والتي يقول مطلعها (شفاتة جو بوليس جرا، نحن ناس بنحب الجرجرا، هوي يا بشير أرجع ورا، ثورتنا دي ما بتقدرا، شارعنا دا فوقو الشرا، هوي نمشي مشي مششن مششا)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)