ثنائى ليستر سيتى ينضمان لقائمة نجوم "هاتريك" الدوري الإنجليزي

انضم الثنائى ايوزى بيريز وجيمى فاردى لاعبا ليستر سيتي الإنجليزي إلى قائمة اللاعبين الذين نجحوا فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي

اكتسح ليستر سيتي، مضيفه فريق ساوثهامبتون، بنتيجة 9 - 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب "سانت مارى"، فى افتتاح منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

كان النجم البرتغالى بيرناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي سجل ثلاثية فى فوز مانشستر سيتي الكبير على ضيفه فريق واتفورد، بنتيجة 8 – 0، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

وأصبح النجم البرتغالى رابع لاعب هذا الموسم، يحرز هاتريك فى الدوري الإنجليزي، بعد زميله فى السيتي رحيم سترلينج فى شباك فريق وست هام يونايتد بالجولة الأولى.

والمهاجم الفنلندى بوكى لاعب فريق نورويتش سيتي فى مرمى نيوكاسل يونايتد بالجولة الثانية، وأخيرا أبراهام مهاجم فريق تشيلسي فى شباك فريق ولفرهامبتون بالجولة الخامسة.