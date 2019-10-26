البرهان يؤكد عزم السودان على المشاركة بإيجابية ضمن منظومة المجتمع الدولى

وذكر مجلس السيادة الانتقالى - فى بيان اليوم الجمعة - أن البرهان استعرض، فى خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة دول عدم الانحياز التى انطلقت بالعاصمة الأذربيجانية باكو اليوم، التطورات الجارية فى السودان بعد نجاح الثورة الشعبية السلمية.
وأوضح البرهان أن الثورة السودانية نجحت بتضامن القوى الثورية والقوات المسلحة، من أجل إحداث التحول السلمى إلى السلطة المدنية.. مشددا على عزمهم خلال الفترة الانتقالية على نقل السودان إلى عهد ديمقراطى آمن ومستقر وتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام.
وأشار إلى التحديات التى تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية، وأبرزها إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ومعالجة ديون السودان الخارجية، وترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة، وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وإنجاز إصلاحات قانونية، وإصلاح أجهزة الدولة، وضمان حقوق النساء، وتعزيز دور الشباب، وبناء سياسة خارجية غير منحازة.
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