بريطانيا: اعتقال مشتبه به رابع بحادث الشاحنة

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على شخص رابع، الجمعة، ضمن التحقيق في واقعة مقتل 39 شخصاً عثر على جثثهم في شاحنة بمنطقة صناعية قرب لندن.

وألقي القبض على الرجل (48 عاماً) وهو من أيرلندا الشمالية في مطار ستانستيد للاشتباه بضلوعه في تهريب البشر والقتل.

وتم العثور على 39 جثة في شاحنة يعتقد أنها قادمة من بلغاريا في منطقة صناعية شرقي لندن، الأبعاء الماضي، بعدما تلقت خدمات الطوارئ بلاغاً بشأن الموجودين في الشاحنة في منطقة صناعية رملية جرايز على بعد نحو 32 كيلومترا من وسط لندن.