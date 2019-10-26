القبض على سوري في هولندا قاتل مع ميليشيا أحرار الشام

قال مكتب المدعي العام الهولندي، الجمعة، إن "الشرطة ألقت القبض هذا الأسبوع على قائد مزعوم سابق لجماعة أحرار الشام المتشددة وهو سوري 29 عاماً للاشتباه بارتكابه جرائم حرب".

وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي لم تكشف عن اسمه يوم الثلاثاء، في مركز لطالبي اللجوء في شمال البلاد.

وهو متهم بجرائم حرب لظهوره في صورة مع جثة مقاتل عدو وفي صورة أخرى يركل جثة خلال القتال في مدينة حماة في 2015.

ووفقاً لمكتب المدعي العام كان المشتبه به في ذلك الوقت "قائداً بجماعة أحرار الشام الإرهابية".

وتقدم المشتبه به إلى مركز طالبي اللجوء الهولندي في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه مسجل من قبل لدى السلطات الألمانية كطالب لجوء لفترة مؤقتة في 2015.

وبعد إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء، أمر قاض الجمعة، باستمرار حبسه لمدة أسبوعين.

ويقول المدعون الهولنديون أيضاً إن "المشتبه به ظهر في مقطع فيديو على يوتيوب وهو يردد هتافات احتفالاً بمقتل أعداء "ويشير إليهم ككلاب".

ويواجه المشتبه به عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين.