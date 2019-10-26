وشاركت مؤسسة ”ياسمين“ لصاحبتها تسنيم الشريشي ابنة راشد الغنوشي في ندوة عن ”المخاطر غير التقليدية للأمن“ والتي اعتبرها البعض نشاطًا مطبعًا مع إسرائيل واعترافًا بها.
وقالت المؤسسة التي تديرها ابنة الغنوشي إنها كانت حاضرة في الندوة ممثلة في مسيّرتها تسنيم الغنوشي الشريشي، وأوضحت أن حضورها كان كمشاركة عادية ضمن مجموعة من الجمعيات ومؤسسات بحثية تونسية أخرى، وبينت أنها لم تكن على علم مسبق بوجود مشارك من إسرائيل ضمن البرنامج الذي أرسل إلى المؤسسة، وأن المؤسسة لم تتحصل على قائمة المشاركين قبل الندوة، وفق قولها.
وجاءت هذه التوضيحات من المؤسسة بعد أن توجهت جهات سياسية ونشطاء بالمجتمع المدني بانتقادات واسعة للمؤسسة ومديرتها، واتهامات صريحة لها بالتطبيع مع إسرائيل في تضارب مع التوجهات العامة للسياسة التونسية والموقف الرسمي التونسي من هذه المسألة، والتي عبّر عنها الرئيس المنتخب قيس سعيّد، بل وكانت من النقاط التي رفعت من أسهمه ودفعت به إلى سدة الحكم، حيث أكد سعيّد أن التطبيع مع إسرائيل يُصنف ضمن الخيانة العظمى.
ودعا نشطاء تونسيون إلى ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في محاولة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أيّا كانت سبل هذا التطبيع وأشكاله، وأكدوا ضرورة الإسراع بسن قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
و يأتي ذلك، في وقت يثير موضوع التطبيع جدلًا واسعًا في تونس ودعوات إلى تجريمه بنص دستوري.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. ابنة الغنوشي تواجه اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.