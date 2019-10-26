حسام البدري يعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر منتخب مصر المقبل

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل ويخوض المنتخب مباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون. وضمت القائمة ٦ لاعبين هم: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) Advertisements أحمد حسن كوكا (براغا البرتغالي) محمود حسن تريزيغيه (أستون فيلا الإنجليزي) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي) وسيقوم محمد بركات مدير المنتخب المصري بإرسال الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين غدا السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا. وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ١١ نوفمبر المقبل قبل ٣ أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

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