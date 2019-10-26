قوات الدفاع الجوي الروسية في بزة جديدة خلال مناورات هي الأولى من نوعها في مصر

أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، أن قوات الدفاع الجوي المشاركة في المناورات العسكرية "سهم الصداقة-2019" في مصر سترتدي زيا جديدا مخصصا للطقس الحار.

وقال المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية: "إن النموذج الخاص المصمم للمناخ الحار يمكن أن يسهل إلى حد كبير تنفيذ مهام التدريب القتالي في الشمس عندما ترتفع درجة حرارة الهواء عن 40 درجة مئوية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن وحدات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، ستشارك لأول مرة في مناورات "سهم الصداقة" المخصصة لقوات الدفاع الجوي في مصر.

وذكرت الوزارة أن المناورات ستنفذ في مصر، في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، على ثلاث مراحل.

وستقام التدريبات لتبادل الخبرات وتطوير التعاون العسكري والفني بين البلدين، وسيتم إشراك نحو 100 جندي من الجيش الرابع للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية.

ونفذت روسيا ومصر آخر مناورات عسكرية العام الجاري تحت مسمى "حماة الصداقة-4".