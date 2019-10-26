أوكرانيا تعارض توجه الكونجرس لوصم كتيبة "آزوف" بالإرهاب

يعتزم نواب البرلمان الأوكراني إرسال خطاب إلى 40 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، الذين طالبوا سابقا بإدراج كتيبة "آزوف" في قائمة المنظمات الإرهابية.

ووفقا لرئيس اللجنة الدولية في البرلمان الأوكراني، بوغدان يارمينكو، فإن كييف ستدافع عن "وحدة التطوع" من خلال تقديم المساعدة لواشنطن في الحصول على معلومات "موضوعية وغير متحيزة".

من جانبه، أكد وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف، أن كييف "سترفض" محاولات تشويه سمعة الكتيبة.

ويعتقد الخبراء أن الاعتراف بمقاتلي آزوف كإرهابيين يمكن أن يؤثر سلبا على بعض أعضاء قيادة البلاد، بمن في ذلك أفاكوف، الذي وضع منذ البداية الكتيبة تحت حمايته.

وقد وجه 40 من أعضاء مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، رسالة إلى وزارة الخارجية، يصفون فيها "آزوف" بأنها "منظمة عسكرية أوكرانية شهيرة متطرفة وتقبل النازيين الجدد في صفوفها"، مطالبين في الرسالة بتفسير من وزير الخارجية مايك بومبيو حول السبب الذي دعاه لعدم تضمين الكتيبة الأوكرانية في قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

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وأنشئت الكتيبة التطوعية الأوكرانية في عام 2014 للمشاركة في الأعمال العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، ضمن الهيكل الرسمي لوزارة الداخلية لأوكرانيا، والتي ترأسها آرسين آفاكوف خلال السنوات الخمس الماضية.

وتتكون الكتيبة بشكل أساسي من أعضاء المنظمات الأوكرانية اليمينية المتطرفة.

وفي الوقت نفسه، سجلت الأمم المتحدة مرارا جرائم ارتكبها مقاتلو "آزوف" في جنوب شرقي أوكرانيا، بما في ذلك اغتصاب وخطف وتعذيب وسرقة المدنيين.