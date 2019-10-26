الميزانية الأمريكية تسجل أعلى مستوى عجز سنوي منذ 2012

وقالت الوزارة في بیان إن العجز في السنة المالیة التي اختتمت في 30 سبتمبر الماضي بلغ 984 ملیار دولار أمریكي بزیادة 205 ملیارات دولار عن السنة المالیة السابقة، وبذلك تبلغ نسبة عجز المیزانیة للسنة المالیة الأمریكیة المنتھیة من الناتج المحلي الإجمالي 6ر4 في المئة بارتفاع 8،0 نقطة مئویة عن السنة السابقة.
ویشكل عجز المیزانیة الأمریكیة العام الجاري أكبر فجوة بین الواردات والنفقات في الولایات المتحدة منذ سبع سنوات. لكن البیان استدرك بأن العجز الحالي جاء أقل من التوقعات ب 16 ملیار دولار أثناء مراجعة منتصف السنة المالیة 2020.
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