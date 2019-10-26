بنجلاديش: الأولوية للشركات الروسية في بناء ثاني محطاتنا للطاقة النووية

قال وزير خارجية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن، إن بلاده ترغب ببناء محطة ثانية للطاقة النووية ومستعدة لإعطاء الأولوية للشركات الروسية عند الإعلان عن فتح باب تقديم العطاءات.

وقال المؤمن، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في عاصمة أذربيجان ردا على سؤال حول الدعوة المحتملة للشركات الروسية للمشاركة في المزاد: "بالطبع، هم سيكونون من الأوائل".

وأضاف: "نحن منفتحون على الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبدأنا بتشييد واحدة (محطة للطاقة النووية) ونود الحصول على المزيد من الطاقة لأننا دولة تفتقر إلى موارد الطاقة والطاقة الذرية الرخيصة. لذلك نود أن تكون لدينا محطة ثانية للطاقة النووية. لدينا علاقة جيدة مع روسيا، وهي تقترح اتفاقات ممتازة بشأن النفايات النووية وسوف تعيدها".

وتابع قائلا:" سنعلن عن مناقصة دولية وسنختار ما هو أفضل الخيارات المعروضة علينا".

وتبني بنغلاديش أولى محطاتها للطاقة النووية "روبور" على الساحل الشرقي لنهر الغانج "روبور" على بعد 160 كم من العاصمة دكا في إطار اتفاق موقع بين الحكومتين الروسية والبنغالية في نوفمبر 2011.

Advertisements

وفي ديسمبر 2015 حصلت شركة "روس آتوم" الروسية على عقد لبناء المحطة، التي يتم تشييدها وفقا لتصميم روسي.

وخصصت روسيا قرضا لبنعلاديش بقيمة 11.38 مليار دولار لتمويل مشروع "روبور" الذي تقدر قيمته بـ13 مليار دولار. وقدمت الشريحة الأولى من القرض بمبلغ 500 مليون دولار لإجراء أعمال تحضيرية تمهيدا للشروع في البناء.

وتتألف المحطة من مفاعلين من طراز "في في إيه آر-1200" من جيل "+3" بسعة إجمالية تبلغ 2400 ميغاواط والذي يتطابق مع أعلى معايير الأمن النووي.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل وحدة الطاقة الأولى بـ"روبور" عام 2023 ووحدة الطاقة الثانية في عام 2024.