جمعية النخيل السودانية تشارك بملتقى التمور المغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شاركت جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية بدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبمشاركة شركة النفيدي الزراعية وشركة زادنا للخدمات الزراعية، بملتقى ارفورد للتمور بالمغرب بوفد مشترك بين الجهات الثلاث برئاسة المهندس عثمان النقيب ومشاركة مها البشير و عبد الرحمن أبوزيد وبحضور السفير خالد فتح الرحمن.

وقام السفير خالد فتح الرحمن بتسجيل زيارة لجناح السودان في يومه الأول بحضور عدد من المستثمرين الذين أكدوا جودة أصناف السودان شبه الجافة وشبه الرطبة في الأسواق الأوروبية التي عرفت تمور السودان منذ ستينيات القرن الماضي من إنتاج مصنع تمور كريمة.

وتتخلل الملتقى عدد من المحاضرات والندوات في أيامه الثلاثة القادمة. المادة السابقة إفريقيا الوسطى تكشف عن إمكانية إقامة قاعدة روسية على أراضيها المقالة القادمة الطريق إلي كاودا.. الغذاء بدل السلاح…

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