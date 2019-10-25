عاجل.. الأرصاد الأردنية تعلق على موجة الطقس السيئ في مصر

أكد مدير التنبؤات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، رائد آل خطاب، أن ما تتعرض له سواحل مصر، من أمطار كثيفة، لم يصل إلى مستوى الإعصار.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أوضح أن سرعة الرياح في مصر لم تتجاوز 60 كم في الساعة، في الوقت الذي تتراوح فيه سرعة الرياح في الأعاصير حسب الدرجة من الأولى إلى الخامسة بين 110 إلى 250 كم في الساعة.
وأوضح أن "ما تتعرض له مصر من حالة جوية هو منخفض جوي، متوقعا أن تضعف الهطولات المطرية عند وصوله لليابسة".
وقال آل خطاب، إن الأردن هي أيضًا منطقة لا تتعرض لأعاصير، ولم تتعرض لأي إعصار سابقا.
وأكد أن "هناك شروطا لتكون الإعصار حسب الدرجة وإن الدرجة الأولى وهي أضعف أنواع الأعاصير تتطلب أن تتجاوز سرعة الرياح 110 كم في الساعة وأن يتحقق انحدار عميق في قيم الضغط الجوي".
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