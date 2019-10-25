وزير الثقافة والإعلام ينعي الشاعر عوض أحمد خليفة

نعی الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الشاعر الكبير اللواء عوض أحمد خليفة الذي رحل عن دنيانا أمس.

وقال الأستاذ فيصل بحسب (سونا)، إن رحيل اللواء عوض أحمد خليفة فقد لا يعوض، فقد كان الرجل شاعراً وأديباً وإدارياً فذاً في كل مجال، إلی جانب عطائه في القوات المسلحة حتی وصل إلی رتبة اللواء.

وأضاف أن عوض أحمد خليفة فتح لنفسه صفحة خاصة في كتاب الشعر الغنائي السوداني عطرها بجميل المعاني ورقيق العبارات وصدق المشاعر، وسطر بها فرائد خالدات في ذاكرة الشعب السوداني.

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وترحم على روح الفقيد عوض أحمد خليفة بقدر ما رسم من عوالم وقيم الخير والحب والجمال، وعطر قبره بدعوات الملايين من أبناء الشعب السوداني، و تقدم بخالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، والحمد لله من قبل ومن بعد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)