شداد: النظم الاساسية لا تفرض على الهيئات الرياضية

أوضح البروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ان النُظم الأساسية مسألة تخص الهيئة الرياضية، إتحادا كان أم ناديا، ولايجوز فرض نُظم أساسية على الهيئات.

وأبان شداد بحسب (سونا)، انهم في اتحاد كرة القدم السوداني لديهم متطلبات محددة وفق النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفيما عدا ذلك يكون النظام الأساسي للهيئة خاص بها وفق ما تتوافق عليه جمعيتها العمومية.

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وزاد بأنه من المعلوم أن النظام الأساسي هو دستور الهيئات ولا يجوز فرضه عليها لأي سبب كان.. منوّهاً إلى كثرة الشكاوى في الآونة الأخيرة، ومحذراً من الضغوط التي تمارس والعمل على حل مجالس الهيئات المنتخبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)