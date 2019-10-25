“الحجر الزراعي” ينفي حجز صادر الفول السوداني

أكد دكتور مبارك عثمان مدير إدارة الحجر الزراعي بميناء بورتسودان والمسؤول عن الصادرات والواردات السودانية عدم حجز صادر الفول وإعادته للسودان.

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موضحاً أن الصادر ينساب لكل دول العالم وفي ازدياد لأنه طبيعي وغير محور ويفضل على كل دول غرب إفريقيا وأن الشحنة موضع الاهتمام قد تم تبخيرها وإدخالها لاندونيسيا بميناء semerang و لم ترفض واستخرجت لها شهادة وهذا شيء يحدث في كل موانئ العالم حسب المعيار 13 لبروتكولات الصحة النباتية والسودان عضو أساسي فيه.

وقال في تصريح بحسب (سونا) إن الحجر الزراعي هو خط الدفاع الأول لحماية الصادرات والواردات وشيء طبيعي أن تفحص وارداتها بالموانئ وتعاد وتحجز وتعالج واردتها ولن يؤت السودان من مينائه أبداً، بل يعتبر الحجر الزراعي من أفضل الإدارات في العالم أداءً وتميزاً، كما أعاد كثير من الواردات لمنشئها حسب اتفاقيه الصحة النباتية وبروتكولات التجارة العالمية. ونفى ما تناقلته بعض الوسائط بأن صادر الفول السوداني حجز وأعيد للسودان وأن دولا رفضته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)