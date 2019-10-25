القبض على أصلة يتجاوز طولها خمسة أمطار بحجر العسل

تمكن أهالي منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل من القبض على أصلة كبيرة يبلغ طولها خمسة أمتار ونصف متر والتي روعت المواطنين وقضت على عدد من الأغنام والماشية بالمنطقة. وقال محمد فضيل عوض الله الذي اصطاد الأصلة وتمكن القبض عليها بحسب (سونا) إن الأصلة حجمها كبير وبعد متابعة منه وترصد استطاع القبض عليها بعد مشقة، مؤكداً أن القبض على الأصلة أراح المواطنين بالمنطقة من شرها. Advertisements وقدم الرقيب معاش بالقوات المسلحة على بخيت إشادة خاصة بجهود محمد فضيل وقال “أنا افتخر بهذا العمل الإنساني الذي يحقق الطمأنينة لمواطني المنطقة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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