الإمارات تنشئ محطة مياه بمدينة بارا

في إطار المبادرات وفي ظل توجيهات قيادة دولة الإمارات وانطلاقاً من الاهتمام بتغيير حياة الناس نحو الأفضل وبإشراف مباشر من سفارتها في السودان تواصل مشاريع الخير الإماراتية في ربوع ولايات السودان المختلفة ومنها توفير المياه لسكان المناطق الأقل نمواً والتي تعاني نقصاً في الخدمات حيث باشرت السفارة اليوم تسليم أول محطة مياه متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية في مدينة (بارا) بولاية شمال كردفان. ومن المقرر أن يتم خلال الأربعة أشهر القادمة تسليم محطة المياه الثانية في نفس المنطقة ليستفيد منها الإنسان والمواشي.

وفي بيان من السفارة بحسب (سونا) ان السفارة قامت خلال السنتين الماضيتين بافتتاح عدد كبير من محطات المياه الأرتوازية والخزانات والمحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية بالإضافة لتوصيل الشبكات، والتي بلغت في مجملها أكثر من (30) وحدة متكاملة للمياه بمعدل أكثر من (محطة ) كل شهر موزعة على عدد من المناطق المستهدفة في ولايات السودان المختلفة استفاد منها اكثر من (60) ألف شخص فضلاً عن المواشي والأنعام.

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واشار البيان أن هذه المشروعات قامت بتمويلها مؤسسات وهيئات الدولة الخيرية والإنسانية وبعض المحسنين وفاعلي الخير من مواطني ومواطنات الإمارات الذين ظلت أعمالهم على الدوام ترسخ لصورة بلادنا التي عرفت بالريادة في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى كافة دول العالم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)