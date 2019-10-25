إقالة قائد مليشيا إخوانية من رئاسة سوداتل للاتصالات في السودان

أصدر مجلس إدارة مجموعة “سوداتل” للاتصالات، الخميس، قرارا بإقالة مدير جهاز الأمن الشعبي التابع للحركة الإسلامية السياسية الإخوانية الإرهابية، طارق حمزة، من رئاسة أكبر شركات الاتصالات في السودان.

وذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة، أن عضو مجلس السيادة، رئيس مجلس إدارة شركة “سوداتل” الفريق إبراهيم جابر، أبلغ طارق حمزة بإعفائه من منصب الرئيس التنفيذي لشركة “سوداني” وتعيين المهندس سامي يوسف بديلا له.

ومجموعة “سوداتل” هي شركة الاتصالات الوحيدة في البلاد التي تملك حكومة السودان غالبية أسهمها، وكانت تسيطر على إدارتها العناصر الفاعلة في الحركة الإخوانية.

أما طارق حمزة فهو مدير جهاز الأمن الشعبي التابع للحركة الإسلامية السياسية والذي يختص بملاحقة الخصوم السياسيين ورصدهم وتصفيتهم في أغلب الأحيان.

ولا تبدو خطوة إقالة طارق حمزة بمعزل عن الحملة التي تقودها الحكومة الانتقالية لاجتثاث عناصر التنظيم الإخواني من مؤسسات الدولة تلبية لرغبة شعب السودان.