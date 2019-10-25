قوى التغيير تكشف عن تشكيل لجان قانونية لملاحقة رموز نظام المخلوع

كشفت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الجمعة عن تشكيل لجان قانونية لملاحقة رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير داخل وخارج البلاد . وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح، إن اللجان والمحامين سيقيدون دعاوى وشكاوي المواطنين في مواجهة رموز نظام البشير بمقر تجمع المهنيين والأماكن التي حددتها قوى الحرية والتغيير في ولايات البلاد، مضيفًا الى أن تلك اللجان تلقت عددًا من الدعاوى الجنائية ضد رموز النظام ”البائد“.

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