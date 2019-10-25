بعد 18 عاما.. "أبل" تحتفل على إطلاق أول iPod في العالم

احتفلت شركة أبل هذا الأسبوع بمرور 18 عاما على إطلاق جهاز الأيبود، إذ أعلن عنه مؤسس الشركة الراحل ستيف جوبز فى عام 2001 رافعا شعار الاستماع إلى الموسيقى لن يكون هو نفسه أبدًا".

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، دعم جهاز أبل بذاكرة سعة 5 جيجابايت، وكان يبلغ سمكه 0.75 بوصة، واستخدم عجلة التمرير الشهيرة للانتقال عبر شاشة القائمة أحادية اللون، وكان بإمكان المستخدم تحميل ما يصل إلى 1000 أغنية من خلال كابل FireWire متصل بالكمبيوتر وحتى إنشاء قوائم التشغيل الخاصة به.

وقال جوبز أثناء إعلانه عن الجهاز: "مع iPod ، ابتكرت شركة أبل فئة جديدة بالكامل من مشغلات الموسيقى الرقمية، تتيح لك وضع مجموعتك الموسيقية بالكامل فى جيبك والاستماع إليها أينما ذهبت".

جدير بالذكر من غير المعروف عدد أجهزة iPod الأصلية المتبقية، ناهيك عن إغلاق المصنع فى حالته الأصلية. لذلك ، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل ، فقد يكون من المفيد التحقق من العلية الخاصة بأية أدوات قديمة حصلت عليها هناك.