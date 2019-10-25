إصابة 280 شرطيا خلال احتجاجات عنيفة في إسبانيا

أصيب 289 عنصرا من قوات الأمن بجروح لا يزال اثنان منهم في المستشفى، في تظاهرات عنيفة وقعت في كتالونيا احتجاجا على صدور أحكام ثقيلة بالسجن على قادة انفصاليين، كما قالت الحكومة الإسبانية الجمعة.

ومعظم هؤلاء الجرحى (226) هم ضمن الحصيلة الرسمية للجرحى الـ593 الذين عالجتهم أجهزة الطوارئ التابعة لحكومة كتالونيا بين 14 و20 من أكتوبر الجاري.

وكانت معلومات خاطئة سرت على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن سقوط 600 جريح على أيدي الشرطة.

وجرح 289 شرطيا في مواجهات مع متظاهرين عنيفين ألقوا حجارة وزجاجات حارقة وكرات فولاذية عليهم "بينهم 154 عنصرا من الشرطة الإقليمية و134 من الشرطة الوطنية" وشرطي من وحدة أخرى، كما قالت المتحدثة باسم الحكومة إيزابيلا سيلا.

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وكانت أجهزة الطوارئ في كتالونيا نشرت في 22 من الشهر الجاري بيانا أشار إلى معالجة 593 جريحا بينهم 226 شرطيا.

وقالت المسؤولة عن دائرة الصحة في كتالونيا ألبا فيرغيس إن أربعة متظاهرين فقدوا عينا، ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وذكرت وزارة الداخلية لفرانس برس أن الحصيلة الأخيرة للشرطيين الجرحى أكبر لأن البعض عولج في عيادات خاصة.