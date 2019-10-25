"أردوغان مرعوب".. الشرطة التركية تعتقل 39 شخصا لهذا السبب

استمرار للانتهاكات والقمع الذى يمارسه أردوغان بحق المعارضين فى تركيا، أصدر مكتب المدعى العام التركي فى أنقرة قرارًا بإلقاء القبض على 53 مستخدمًا لتطبيق "بايلوك"، وهو تطبيق دردشة، وحسب قرار المدعي العام التركي، فقد اعتقلت الشرطة التركية 39 شخصًا من 53 صدر قرار باعتقالهم.، وذلك حسبما نشر موقع تركيا الآن.

ويعد بايلوك هو تطبيق آمن للدردشة النصية والمكالمات الهاتفية، ومن أبرز ميزاته أنه يعمل بشكل جيد على شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G، لذلك فإن استخدامه لا يحتاج شبكات متطورة من الناحية التكنولوجية.

ولا يسمح بايلوك بالتواصل مع آخرين، إلا إذا كان المتصل يعرف اسم المستخدم الذي يريده الاتصال به أو الكتابة إليه، على عكس خدمات التطبيقات الأخرى التي تكتفي برقم الهاتف لتواصل بين أي شخصين.

يُشار إلى أن المبرمج الأمريكي من أصول تركية، ويدعى ديفيد كينز، ابتكر التطبيق، وهو تعلم في مدارس تابعة لشبكة الداعية فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ويتخذ من الولايات المتحدة منفى اختياريًا له. وبعدها انتقل كينز إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته الجامعية، لكنه ينفي انتماءه إلى جماعة جولن، وإن كان قد أقر بصداقته مع أعضاء في الجماعة.