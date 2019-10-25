عاجل.. تسجيل إصابتين بالكوليرا في الخرطوم للمرة الأولى منذ ظهور المرض بالسودان

أكد وزير الصحة الدكتور أكرم التوم، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، تسجيل حالتي إصابة بمرض الكوليرا، فى ولاية الخرطوم بالسودان، للمرة الأولى منذ ظهور المرض فى أغسطس الماضى، في ولايتى النيل الأزرق (جنوب السودان)، وسنار (شمال النيل الأزرق).

وتفقد وزير الصحة، اليوم، مستشفى أم درمان التعليمي، فى مدينة أم درمان (شمال غرب العاصمة الخرطوم)، بعدما تأكد إصابة حالتين فيها بالكوليرا، وأكد استعداد المستشفى لاستقبال أى حالات جديدة مصابة بالمرض، فى وقت أكد مكتب "أوتشا" فى السودان، في تقرير نشره اليوم، وصول الكوليرا إلى ولاية الخرطوم، حيث أبلغ عن حالتين، مما رفع العدد الإجمالى للحالات فى السودان إلى 323 حالة، بما فى ذلك 10 حالات وفاة.

وأكد وزير الصحة، ضرورة إضافة الكلور إلى مياه الشرب، فضلًا عن الاهتمام بتنظيف الخضر والفواكه، وغسل الأيادي، ومعالجة المياه، والتخلص السليم من النفايات والذباب، مشيرا إلى توفر الأدوية والكوادر الطبية بكل مستشفيات الخرطوم، وأن عنبر العزل فى مستشفى أم بدة (فى مدينة أم درمان) سيكون جاهزا الأسبوع القادم.

من جهته، أكد المدير العام لوزارة الصحة فى ولاية الخرطوم الدكتور أسامة عبد الرحيم تجهيز 6 غرف عزل بعدد من مستشفيات الولاية، استعدادا لعزل المصابين بمرض الكوليرا، والحد من انتشاره.