العين يكتسح الفجيرة بسباعية في ليلة تألق كودجو بالدوري الإماراتي

سحق فريق العين، مضيفه فريق الفجيرة، بنتيجة 7 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب "الفجيرة"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دورى الخليج العربى "الدوري الإماراتى".

شهدت المباراة، تألق المهاجم التوجولى لابا كودجو لاعب فريق نهضة بركان المغربى السابق، بتسجيله 4 أهداف "سوبر هاتريك"، فى الدقائق 42، 57، 68 و 87.

وأضاف باقى أهداف العين مهند سالم، كايو وجمال معروف فى الدقائق 53، 66 و 80، بينما سجل هدف الفجيرة الوحيد، اللاعب جونثان بينتس فى الدقيقة 39.

بهذا الفوز رفع العين رصيده للنقطة 12 فى المركز الثانى، خلف الشارقة المتصدر برصيد 13 نقطة، بينما توقف رصيد الفجيرة عند 6 نقاط فى المركز التاسع.

وفى مباراة أخرى، تعادل بنى ياس مع ضيفه فريق خورفكان، بنتيجة 1 – 1.