حقيقة الحالة الصحية لـ جورج كلوني بعد ظهوره بوزن أقل

أكدت عدة تقارير مؤخراً أن النجم جورج كلوني، يعاني من أزمة صحية، وذلك بعدما لاحظوا ظهوره بوزن أقل من المعتاد خلال الفترة الماضية مما دفع العديد من المواقع الإخبارية للتأكيد على أن النجم الشهير يعاني من سبب وراء ذلك.

وهو الأمر الذي نفاه موقع gossipcop المتخصص في تسليط الضوء على الشائعات والرد عليها حين أكد خلال تقرير بعنوان "حقيقة الحالة الصحية لـ جورج كلوني" أن كل ما يتردد ما هو إلا شائعات تندرج تحت عنوان الصحف الصفراء التي تهدف للإثارة فقط.

وأشار موقع gossipcop، إلى أن النجم الشهير لا يعاني من أية أزمات صحية مثلما ذهبت بعض المواقع التي تكهنت بأن كلوني لم يعد قادر علي تناول كافة الأطعمة بسبب اتباعه نظام غذائى قاسي فرضته زوجته أمل علم الدين بسبب مرضه مما يحتم عليهم عدم الاستمتاع بحياتهم مثلما كان الحال في السابق.

ورد التقرير المنشور خلال موقع gossipcop علي كل ذلك بالتأكيد علي أن الزوجان اللذان يتمتعا بقدر كبير من الشهرة والنجومية ظهرا في أحد المطاعم قبل أسبوع حيث بدا عليهما الاستمتاع الكامل أثناء أكلهما الباستا في أحد المطاعم وهو ما يرد علي كافة الشائعات التي حاولت إثارة قلق جمهور كلوني عليه.