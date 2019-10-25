عاجل.. قرار جديد من أمريكا بشأن العدوان التركي على سوريا

قال وزير الدفاع الأمرييكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في سوريا لمنع تنظيم داعش الإرهابي من الاستيلاء على حقول النفط وإيراداتها.
وأوضح إسبر، خلال مؤتمر صحفي في مقر حلف شمالي الأطلسي ببروكسل: "ستبقي الولايات المتحدة على وجود مخفض في سوريا لمنع وصول داعش إلى إيرادات النفط".
وأضاف أن الخطوات ستشمل "بعض قوات المشاة المجهزة بمعدات ميكانيكية" في دير الزور، منطقة النفط في سوريا شرقي نهر الفرات.
وأضاف أن تركيا احتجزت بعض مقاتلي تنظيم داعش الهاربين، وفق ما نقلت رويترز.
وواجه ترامب انتقادات شديدة لقراره المفاجئ بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، مما مهد لتركيا شن هجوم ضد الأكراد الذين كانوا حلفاء واشنطن في قتال تنظيم داعش.
وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد قال الخميس، إن قادة عسكريين أميركيين يعدون خطة من شأنها منع تنظيم "داعش" الإرهابي من العودة للظهور في سوريا، ومنع وقوع النفط السوري في أيدي إيران أو التنظيم المتشدد.
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