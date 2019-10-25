شمال كردفان مؤهلة لإنتاج 105 آلاف طن صمغ

أكد مدير الهيئة القومية للغابات بشمال كردفان المهندس محمدين الأمين محمدين أن الولاية مؤهلة تماماً لإنتاج 105 آلاف طن من الصمغ العربي في حال استكمال المساحات المستهدفة بتعمير حزام الصمغ العربي.

وأشار في تصريح بحسب (سونا) إلى الحاجة لـ 350 مليون شتلة لتعمير حزام الصمغ العربي وذلك لتعمير المساحات المتبقية من إعادة تعمير الحزام.

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وقال إن مساحة الحزام تبلغ 12 مليون فدان منها 5 ملايين فدان مغطاة بأشجار الهشاب وهناك 7 ملايين فدان تحتاج للتعمير، لافتاً إلى أن تعمير الحزام يتم عبر الجهدين الرسمي بالغابات المحجوزة والجهد الشعبي، مبيناً أن عدد الأسر التي تشارك في التعمير حوالي 5 آلاف أسرة منحت 150 كيساً لزراعة 150 شتلة لكل أسرة، كاشفاً عن خطة على مدى 5 سنوات لتعمير الحزام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)