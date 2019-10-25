النيابة تكمل تحرياتها في مقتل شاب بسبب فتاة

أكملت نيابة بحري ممثلة في مولانا هيثم محجوب كافة الإجراءات في البلاغ المفتوح تحت المادة (130) من القانوني الجنائي وذلك على إثر وقوف أحد الشباب مع فتاة بالشارع العام ليدخل معه أحد الحضور في نقاش بسبب وقوفه مع الفتاة، وعند تدخل المجني عليه لفض النقاش أصابه المتهم بسكين أسعف على إثرها إلى حوادث بحري لتلقي العلاج، حيث قام الأطباء بإدخاله إلى عملية عاجلة إلا أن صحته تدهورت ليتوفى إلى رحمة مولاه.

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على إثر ذلك وبحسب صحيفة الدار، حولت الشرطة الجثمان إلى مشرحة أم درمان وقام الطبيب بتشريح الجثمان وتحديد أسباب الوفاة وبعد اكمال الشرطة لكافة التحريات أوصت النيابة بتحويل البلاغ للمحكمة للبدء في أولى الجلسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)