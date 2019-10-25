تفاصيل محاكمة متهمين بتوثيق سائق “تاكسي” ونهبه عربته

التاريخ: 25-أكتوبر-2019
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رصدت مصادر وقائع محاكمة المتهمين بتوثيق سائق تاكسي ونهبه عربته والفرار بها إلى منطقة سنار، وذلك على إثر إيقاف المتهمين للسائق لتوصيلة لمشوار إلا أنهم غدروا به وهربوا بالعربة.
وفي الجلسة المحددة استجوبت المحكمة المتهمين حيث ذكر المتهم الأول إيقافهم لسائق التاكسي وتوثيقه وإنزاله من العربة والهروب بها ليمضوا بها عدة أيام، وعند ذهاب المتهم الأول لصاحب “بنشر” لتغيير اللستك بلستك آخر احتاج إلى مبلغ ثمناً للإسبير ليقوم بترك شهادة البحث الخاصة بالعربة المسروقة وعند الاتصال برقم التلفون لتأخر الشاب، أخطره الطرف الآخر بأن العربة مسروقة، ليصل أفراد المباحث إلى مكان البنشر والقبض على المتهم واثنين من شركائه الذين كانوا بانتظاره بالقرب من البنشر بالشارع. كما استمعت المحكمة للمتهم الثاني والثالث عن دورهم في ارتكاب الحادثة وذلك للسير في إجراءات المحاكمة، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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