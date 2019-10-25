جهود مكثفة لكشف غموض جريمة مقتل الفنان عبد الله الكردفاني

التاريخ: 25-أكتوبر-2019 فى : حوادث 26 مشاهدة Advertisements تسعى مباحث شرطة ولاية الخرطوم جاهدة بحسهم الأمني المميز للوصول للمتهمين في جريمة مقتل الفنان الكبير عبد الله الكردفاني الذي قام المتهمون بقتله وسرقة عربته الفارهة والقذف بجثمانه في خور لإخفاء معالم جريمتهم النكراء. وقد عثرت الشرطة على جثمان الفنان وتعرفت عليه أسرته بإصابة قديمة في رجله، وقامت شرطة مسرح الجريمة بالخرطوم بعمل اللازم وفي موكب حزين تم تشيع جثمانه لمثواه الأخير، والكل يعلم جيداً بقوة وعزيمة مباحث ولاية الخرطوم في اكتشاف غموض كل الجرائم بإحساس أمني رفيع (وقاتل الروح ما بروح)، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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