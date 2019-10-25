شاب ينهال ضرباً على والده بعصا حتى مقتله بشرق النيل

شهدت منطقة دار السلام بشرق النيل جريمة قتل راح ضحيتها رجل في العقد السادس من عمره على يد ابنه البالغ من العمر (35) عاماً.

وتشير تفاصيل الجريمة إلى أن خلافاً بسيطاً وقع بين المتهم ووالده ليحمل المتهم عصا وينهال بها ضرباً على والده حتى وفاته، عليه تم اخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية، من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.

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وبأورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، كما تم القبض على المتهم ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد، بقسم شرطة التكامل بالحاج يوسف. ولا زال التحري جارياً في البلاغ، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)