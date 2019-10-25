عاجل| خريطة بأماكن سقوط الأمطار في مصر.. الحكومة تحذر وطوارئ بالمحافظات

نشر مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري المصرية، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء جمهورية مصر العربية، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأظهرت الخرائط، استمرار سقوط الأمطار الجمعة، قد تصل شدتها إلى 35 مم على السواحل الشمالية، وتقل شدتها على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وأوضحت النماذح أنه من المتوقع غدًا السبت، استمرار هطول الأمطار وقد تصل شدتها إلى 20مم على شمال سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على السواحل الشمالية والغربية ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد.

وتوقع مركز التنبؤ بالفيضان أن تقل حدة الأمطار يوم الأحد القادم لتكون خفيفة على وسط سيناء فقط.

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وحذر المركز من استمرار سقوط الأمطار التي تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والتي قد تؤدي إلى سيول خاصة على شمال سيناء.

كانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي الشلاتين وحلايب.

وناشد مجلس الوزراء، المواطنين عدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.