عاجل.. حسن نصر الله يدعو أنصاره لترك ساحات الاحتجاج في لبنان

دعا حسن نصر الله، الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية فى لبنان، اليوم الجمعة، أنصار الجماعة، للبقاء بعيدا عن الاحتجاجات فى أنحاء لبنان، التى تستهدف الاطاحة بالنخبة الحاكمة فى البلد.
وقال نصر الله، إن لبنان دخل فى دائرة الاستهداف دوليا وإقليميا وعبر عن خوفه من دفع البلاد إلى أتون حرب أهلية.
وتابع نصر الله: "ممكن البلد يروح على فوضى عارمة وخلل أمنى معناه البلد يروح على حرب أهلية".
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