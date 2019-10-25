مُجادعات الجمعة.. بقلم اشرف خليل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*جديد حميد القديم

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻠّﻌﻨﻲ ﻣُﺪﺍﻥ

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻌﺎً ﺗﺤﻘﻴﻘﻢ

ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ

* كراعهم مكواة

ما أن توافد الجمهوريون إلى مناصب الانتقالية إلا وارتفعت الأسعار والدولار والداعشية..

*النزوات تبيح الانقلابات

النزوة التي جالت برأس الحزب الشيوعي في يوليو 1971م تتجدّد اليوم بلا حيطة أو تحوطات..

* أبد الآبدين

يعجبني في ولاء البوشي أنها الوحيدة التي لم تتماثل بعد للشفاء من (آلام) القيادة.

* قالوا الروب

الشراسة التي قُوبل بها الجمهوريون إزاء حُضُورهم الفج في مشهدنا السياسي كانت عنيفة.. وتَواصَلت بلا فواصل ودُونما اتفاقٍ.

(غايتو الدخلت فيهم ما أظنها تمرق)

*يا روضة لا!!

أعاد الأستاذ فيصل محمد صالح، الأستاذة روضة الحاج إلى واجهة الحضور حينما اتّصل بإدارة التلفزيون ساخطاً من ظهورها في الشاشة القومية..

لكن الحقيقة أنّ السيدة المذكورة لم تكن روضة وحتى الشبه بينهما ليس كبيراً إلى حد هذا الالتباس.

* خيار وفقُوس

استقبل وزير العدل، مجموعة نسوية قليلة طالبت بالمصادقة على اتفاقية سيداو و(ودّاهم الضل) على نحوٍ من (الكندشة)، بينما تجاهل موكب الرافضات!!

* علاقة مفتوحة

بعد زواج استمر لستة أشهر فقط، انفصلت الفنانة الشابة “أفراح عصام” عن زوجها.. وعدلت “أفراح”، حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى علاقة مفتوحة بحسابها الرسمي (بفيسبوك).

* عايرة وادُّوها سُوط

تعالت مُطالبة البعض باستقالة دكتور أكرم بسبب تصريحاته الباهظة الكُلفة والتي سحق بها أسواقنا في صادر اللحوم والمواشي.

أكرم (لَبَد..)

وحصاد الخسائر مازال متواصلاً.

* قُولة خير

قال الجمهوري عمر القرّاي مدير المناهج الجديد في حواره مع الزميلة (التيار) ما يلي:

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(..الاستعلاء بحجة اللغة العربية والإسلام لتوطين ثقافة الاستعلاء في نفوس الأطفال الناطقين باللغة العربية وإرساء الدونية في نفوس الأطفال غير الناطقين للعربية، وبالتالي تنمو أزمة التهميش والاستعلاء داخل أطفالنا في مراحل مُبكِّرة من عُمرهم وهي غير صحيحة، فلا بُدّ من تغيير هذه المفاهيم ثقافياً وعبر مناهج التعليم نفسها، مثلاً خلق مادة التربية المدنية في جميع مراحل التعليم).

* أبو داؤد يزور قحت

(غالي عليّ يا يُمة غالي حبيبي

الليله يا الأمّات أبقن كبار عاقلات

انتن زمانكن فات ده زمن شباب ناهضات)

* في مُوسم السوق الحلو

تخارج (مدني) من كمين حوافز (السُّكّر) بمهارةٍ فائقةٍ.. (شتّت) وترك لهم (الجرادل) و(الجداد..)

عباس مدني قام بتوريد المُخَصّصات كَافّة لوزارة المالية والتي يشغل فيها مدني الآن الوزير المُكَلّف و(حاميها) بعد غياب البدوي الطويل في واشنطن!!

* ما بين تاور والبوشي

على خُطى ولاء، اختصم صديق تاور (الصيحة) قضائياً.. لكن المجلس السيادي لم يُبدِ حتى الآن تضامنه ومن ثم إرسال توجيهه لوزير العدل بإظهار هذا التضامن!!

* الألفاظ أوعية والمعاني تنزلات

(سِر على قدميك في اتجاه من أعطاك القدمين… وانظر إليه بكلتا عينيك فهو من أعطاك البصر).

مولانا جلال الدين الرومي

* العدل والجنجويد

بَحَثَ الناس في الأزمة التي استولدها وزير العدل مع الجنجويد، فلم يجدوا من مبرِّر أو داعٍ.. ليتبقى لنا تبرير واحد معقول ومنطقي:

(الوزير اشتاق لجورج تاون).

*عرضحال

واضحٌ أنّ الخيارات اثنان:

الثلاثة معاً، مع احتفاظ كل واحد بتحالفاته.. أو تحالف بين اثنين.

فلا يَستطيع أيِّ واحدٍ منهم -كما هو الحال حتى الآن- أن يستكمل السيطرة وينفرد بالسُّلطة!!