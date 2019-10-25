محاكمة (3) متهمين بقتل اثنين من الأشقاء

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رصدت مصادر تجمع أعداد من أولياء الدم للشقيقين اللذين لقيا مصرعهما على إثر الاعتداء عليهما، مما أدى إلى وفاتهما، لتقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل الجثمانين إلى مشرحة أم درمان، حيث تم تحديد أسباب الوفاة من قبل الطبيب الشرعي للمشرحة، وتم تسليم الجثتين لذويهما ليتم تشيعهما في موكب حزين.

وبعد اكتمال الإجراءات القانونية والقبض على المتهمين الثلاثة حول البلاغ إلى محكمة جنايات كرري لسماع قضية الاتهام متكاملة، للسير في إجراءات المحاكمة، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)