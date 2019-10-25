التاريخ: 25-أكتوبر-2019
0 مشاهدة
رصدت مصادر تجمع أعداد من أولياء الدم للشقيقين اللذين لقيا مصرعهما على إثر الاعتداء عليهما، مما أدى إلى وفاتهما، لتقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل الجثمانين إلى مشرحة أم درمان، حيث تم تحديد أسباب الوفاة من قبل الطبيب الشرعي للمشرحة، وتم تسليم الجثتين لذويهما ليتم تشيعهما في موكب حزين.
وبعد اكتمال الإجراءات القانونية والقبض على المتهمين الثلاثة حول البلاغ إلى محكمة جنايات كرري لسماع قضية الاتهام متكاملة، للسير في إجراءات المحاكمة، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر محاكمة (3) متهمين بقتل اثنين من الأشقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.