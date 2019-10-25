ندى القلعة لـ”أبو عركي”: (يطول عمرك وما يقصر)

حيت ندى القلعة من خلال صفحتها بإنستغرام الفنان القامة أبو عركي البخيت متمنية له دوام الصحة والعافية والعمر المديد. وعلقت في تغريدتها المصحوبة بصورة عركي قائلة: “في الفترة الأخيرة انفرط عقد اللؤلؤ وتبقى القليل من حباته، لذا علينا المحافظة على ما تبقى منه، وعدم مسه بما يجرحه أو يؤذيه، أبو عركي يطول عمرك وما يقصر”، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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