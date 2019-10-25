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تفاصيل ضرب غسال عربات بـ(المدق)

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التاريخ: 25-أكتوبر-2019

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تفاصيل ضرب غسال عربات بـ(المدق)

كشف غسال عربات تفاصيل تعرضه لاعتداء بالضرب (بالمدق) مما أدى إلى حدوث كسر في قدمه. وقال المجني عليه أمس أمام محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله بأنه كان يجلس بالقرب من باب منزله بحي البركة بالحاج يوسف، وأثناء ذلك دخل المتهم ومعه آخر في نقاش معه تحول إلى مشاجرة استل أحدهم السكين للمتهم وأخذ المتهم حديدة (يد فندق) وقام بضربه.

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وأفاد الشاكي أن والده قام بإسعافه إلى المستشفى، وتم تدوين بلاغ تحت نص المادة (139) من القانون الجنائي المتعلقة بالأذى الجسيم، وتم القبض على المتهم، وطلب الشاكي من المحكمة تعويضه بمبلغ مالي عبارة عن نفقات العلاج، وحددت المحكمة جلسة لسماع بقية شهود الاتهام، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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