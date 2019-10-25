إمهال محامي الدفاع فرصة للرد حول توجيه التهمة

أمهلت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله أمس، ممثل دفاع المتهمين الأول والثاني فرصة أخرى للرد حول التهمة التي وجهتها المحكمة للمتهمين الـ(4) الذين قاموا بنهب هاتف ومبلغ مالي، بالإضافة إلى تسبيب الأذى الجسيم لضابط، وذلك بمنطقة التكامل بالحاج يوسف، ونسبة لغياب المحامي عن الجلسة أجلت القضية.

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وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن الشاكي أبلغ بموجب أورنيك (8) جنائي أشار فيه إلى أن المتهمين قاموا بضربه وسببوا له الجراح العمد، بالإضافة لنهب (2) هاتف هواوي ومبلغ (5) آلاف جنيه، وذلك بمنطقة التكامل بالحاج يوسف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)