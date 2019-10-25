إعفاء وتعيين مديرين تنفيذيين بولاية كسلا

أعفى والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد، عدداً من المديرين التنفيذيين بعدد من محليات الولاية، وعين آخرين في مكانهم.

ووجه قرار الوالي الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ، ومن أبرز الذين شملهم قرار الإعفاء، جعفر يوسف عبود محلية كسلا، ومأمون علي محمد عشرة محلية حلفا الجديدة، وعادل محمد صالح محلية ريفي نهر عطبرة.

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وعين الوالي المكلف مأمون علي محمد عشرة مديراً تنفيذياً لمحلية كسلا، والزين آدم محمد مديراً تنفيذياً لمحلية ريفي نهر عطبرة، وعادل حسن صالح مديراً تنفيذياً لمحلية حلفا الجديدة، وجعفر يوسف عبود أميناً لمجلس التخطيط الاستراتيجي، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)