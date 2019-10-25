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سناء حمد تعتذر عن رئاسة القطاع الخارجي بـ”الوطني”

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التاريخ: 25-أكتوبر-2019

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سناء حمد تعتذر عن رئاسة القطاع الخارجي بـ”الوطني”

علمت مصادر أن السفيرة سناء حمد العوض اعتذرت عن تولي رئاسة قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، وأبلغت رئيس الحزب إبراهيم غندور باعتذارها رسمياً.

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وكان غندور قد أعلن قبل أكثر من شهر عن اختياره للسفيرة سناء حمد لرئاسة قطاع العلاقات الخارجية، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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