سناء حمد تعتذر عن رئاسة القطاع الخارجي بـ”الوطني”

التاريخ: 25-أكتوبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة علمت مصادر أن السفيرة سناء حمد العوض اعتذرت عن تولي رئاسة قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، وأبلغت رئيس الحزب إبراهيم غندور باعتذارها رسمياً. Advertisements وكان غندور قد أعلن قبل أكثر من شهر عن اختياره للسفيرة سناء حمد لرئاسة قطاع العلاقات الخارجية، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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