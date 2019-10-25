“الحلو” يلتقي بمسؤول أممي في (كاودا)

التاريخ: 25-أكتوبر-2019
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وصل المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بروزلي أمس إلى ميندة (كاودا) مقر رئاسة الحركة الشعبية شمال، وأجرى بروزلي محادثات مهمة مع رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، حول الأوضاع الإنسانية بالمناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية.
وأشارت المصادر أن الخطوة جاءت كنتاج للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة والحركة الشعبية في محادثات جوبا، وكشفت المصادر عن تجاه لعودة عدد من المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للمتأثرين بالمنطقة، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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