 (تجمع المهنيين) ينتقد مشاركة (السيادي) في برنامج لـ”الدعم السريع”

انتقد “تجمع المهنيين” مشاركة أعضاء من ممثلي الحرية والتغيير بالمجلس السيادي في حملة نظمتها أمس قوات الدعم السريع من أجل مكافحة الكوليرا وحمى الضنك و(الكنكشة) ببعض الولايات، ووصف الخطوة بغير الموفقة.

وقال بيان صادر من التجمع بحسب صحيفة آخر لحظة أمس أن مثل هذه الحملات من اختصاصات وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية، ويجب تسخير الموارد المالية لها.

Advertisements

وقال التجمع أن تكون أي مبادرة تحت مظلة الوزارة المعنية، وطالب التجمع أعضاء السيادي بأهمية فصل الاختصاصات تعزيزاً لمبدأ فصل السلطات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)