غندور ينتقد (سيداو) بشدة

التاريخ: 25-أكتوبر-2019 فى : أخبار 28 مشاهدة Advertisements انتقد رئيس حزب المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور بشدة اتفاقية (سيداو)، وقال في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: (سيداو تعتبر أكثر وثيقة في العالم تضرب الإسلام في ثوابته، وتعمل على تشويه الثقافة السودانية). وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد وجه وزارة العدل بمصادقة السودان على كافة المعاهدات الدولية، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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