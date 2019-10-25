“عائشة” تدعو لجان المقاومة للانضمام لمبادرات “الدعم السريع”

دعت عضو مجلس السيادة عائشة موسى، لجان المقاومة بالأنضمام لمبادرات قوات الدعم السريع، الخاصة بتسيير قوافل صحية لولايات (البحر الأحمر، كسلا، سنار، والنيل الأزرق) التي ضربتها الأوبئة.

وقالت عائشة خلال مخاطبتها تدشين القوافل بساحة الحرية بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن قوات الدعم السريع كفت السودان العون الصحي الأجنبي، وحافظت على كرامة الأمهات، ووقفت إلى جانب النساء ومختلف الفئات في جميع الولايات وصدت عنهم المخاطر، وهي بذلك تقدم للسودان في شتى المجالات وتسهم في استقراره وأمنه، مثمنة دور قوات الدعم السريع في مجابهة الطوارئ الصحية وطوارئ الخريف.

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ووصفت عائشة قوات الدعم السريع بـ(فارس الحوبة)، وأضافت (أنا غير مندهشة من هذا الدعم والسند من قبل قوات الدعم السريع) وأنهم قد يقومون بواجبهم تجاه أهلهم في جميع أنحاء السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)