وزيرة الرياضة توقف الجمعيات العمومية

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي قراراً أمس قضى بإيقاف الجمعيات العمومية لكل الاتحادات والهيئات الشبابية والرياضية، وذلك إلى حين إشعار آخر.
وأوضحت الوزارة أن أي جمعية عمومية تنعقد ستكون لاغية، وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة تجئ وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، وقانون الهيئات الشبابية والرياضية لعام 2016، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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